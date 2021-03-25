شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى: ندعم استقرار ليبيا ويجب إجراء الانتخابات فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جان ايف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، إن دول الاتحاد الأوروبي تدعم وحدة ليبيا واستقرارها، والذى يعتبر أمر هام وحيوى لمنطقة البحر المتوسط والساحل، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المحدد نهاية العام الجارى.

ودعا وزير الخارجية الفرنسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من ليبيا وإيطاليا وألمانيا، بالعاصمة الليبية طرابلس، إلى فتح الطريق الساحلى لإتاحة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

من جانبه، قال هايكوماس وزير الخارجية الألمانى: "أردنا عبر هذه الزيارة إثبات عزمنا على الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الليبية"، مشيرا إلى أن الوصول إلى انتخابات في ليبيا كان ثمرة جهد كبير وعمليات منسقة.

وشدد على أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا، متعهدا بمراقبة عملية حظر التسليح على الأطراف في ليبيا.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دى مايو، عن ارتياح بلاده لإعادة فتح تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين، مضيفا: "تعاوننا مع ليبيا سيتواصل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".