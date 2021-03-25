شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفيراً للمملكة لدى البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صدر اليوم الخميس أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية البرتغالية بمرتبة وزير.

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