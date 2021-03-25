«أمانة جدة» تكشف آخر تطورات قضية الاعتداء على مراقبيها أثناء أداء مهامهم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، عن آخر التطورات في قضية الاعتداء على مراقبي الأمانة أثناء أداء مهامهم.
وأوضحت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أن المحكمة الجزائية بجدة أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة عام على 4 معتدين.
وأشارت إلى أن المحكمة ألزمت المعتدين بسداد قيمة التلفيات التي لحقت بالمركبات الرسمية، وإلزامهم بغرامة مالية.
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