مقتدى الصدر يعلق على استعراض "ربع الله" في بغداد ويطالب بمعاقبتها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصدر، في تغريدة له عبر "تويتر": " لقد لجأت إحدى المليشيات إلى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار".

وأضاف: أن "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة دون وقوعه مرة أخرى، وأن هذه الجهة التي قامت بالاستعراض، إن كانت تنتمي للحشد المجاهد فعلى الحشد معاقبتها، وإلا فإعلان البراءة منها".

​واستعرضت حركة تدعى "ربع الله"، صباح اليوم، قوته في العاصمة العراقية بغداد، وأصدر بيانا "بارك فيه السلاح الذي يرفع بوجه الأمريكان وعملائهم"، وحذر من عدم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.

وحذرت الحركة المسلحة، "بعض الجهات والأطراف السياسية التي تتعمد تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من أجل الحصول على مكتسباتهم الخاصة"، كما حذر من تسليم حصة إقليم كردستان، مشددا على "جميع الأطراف السياسية داخل الحكومة أن تعي أننا لن نسكت طويلا فيما إذا لم تتحقق مطالب الشعب وبالخصوص أبناء المحافظات الجنوبية في فقرات هذه الموازنة وقد أعذر من أنذر".