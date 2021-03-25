مصر... وزارة المال تكشف ما تم إنفاقه على الصحة خلال عام

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر بيان للمالية، أن الإنفاق العام على الصحة ارتفع بنسبة 14.7%، ليسجل 43.18 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، منها 22.3 مليار جنيه للإنفاق على أجور العاملين في القطاع، بارتفاع معدل نمو سنوي بنسبة 15.3%، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

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وأضاف البيان أنه تم إنفاق 7.3 مليار جنيه على الاستثمارات في قطاع الصحة العامة، حيث سجلت ارتفاع 49.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك وفقا للتقرير النصف السنوي الصادر عن وزارة المال.

ومن جانبه أكد محمد معيط، وزير المال المصري، أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا؛ نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور 6 أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة.

وأضاف أن التقرير يقيس مدى توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة.

وأشار الوزير إلى أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية، إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، سواء على معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة.