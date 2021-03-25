إغلاق مطار نواكشوط الدولي في موريتانيا بعد استيلاء مسلح على طائرة خالية من الركاب

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المصدر أنه "تم إغلاق مطار نواكشوط الدولي بعد استيلاء مسلح مجهول على طائرة من نوع "آمبرايير" تابعة للشركة الموريتانية للطيران، وخالية من الركاب".

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وقالت صحيفة "صحراء ميديا" الموريتانية، اليوم الخميس إن الشخص غير معروف ولم تستطع السلطات أن تحدد هويته، مشيرة إلى أنه تحدث مع عناصر الأمن باللغة الانجليزية، وهدد بتفجير الطائرة إذا ما حاولوا اقتحامها.

وقال المصدر إن عناصر الأمن حتى الآن لم تعرف إن كان هذا الشخص بحوزته أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده.

وأضاف ذات المصدر أن الشخص تقدم بطلب يدعو فيه الحكومة إلى «تعويضه»، دون معرفة طبيعة هذا التعويض ولا سببه.