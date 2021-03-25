قبرص تقرر فتح حدودها أمام اللبنانيين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء "المركزية" اللبنانية إنه صدر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط، البيان التالي:

"عطفاً على القرار الصادر عن السلطات القبرصية القاضي بفتح الحدود الجوية أمام اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى الجزيرة دون الحصول على إذن مسبق إبتداءً من 1 أبريل/ نيسان 2021، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن البدء بزيادة عدد رحلاتها تدريجياً إلى لارنكا".

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وتابع البيان بذلك تصبح رحلات الشركة إلى قبرص:

– ابتداءً من 1 أبريل/ نيسان 2021 رحلتان أسبوعياً : الخميس والأحد.

– ابتداءً من 17 مايو/ أيار 2021 ثلاث رحلات أسبوعياً: الثلاثاء والخميس والأحد.

وتبقى هذه الرحلات قابلة للزيادة في ضوء تطور الأوضاع.

وطالبت الشركة من جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى قبرص ونذكر بالشروط التالية:

حيازة تأشيرة صالحة

إجراء اختبار PCR في مختبر معتمد قبل 72 ساعة من تاريخ الرحلة.

تعبئة المعلومات المطلوبة قبل 24 ساعة من تاريخ الرحلة عبر الرابط التالي: Cyprus Flight Pass – Home.

وفي أواخر العام الماضي، اتخذ المصرف المركزي القبرصي قرارا بشأن حماية الودائع في المصارف اللبنانية المتواجدة على أراضيه.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية عن مصادر خاصة أن "المصرف المركزي​ القبرصي اتخذ قرارا بإلزام جميع فروع المصارف ال​لبنان​ية العاملة في قبرص على تحويل ما يوازي جميع الإيداعات في هذه المصارف إلى حسابات خاصة لديه".

وبحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة لحماية الودائع وتحسبا من أي خسائر قد تحصل في لبنان وتؤثرعلى هذه الفروع وعملائها. وقد تداعى مديرو هذه المصارف إلى اجتماع في المصرف المركزي اللبناني للتباحث في الموضوع.