إعلان موعد وصول المبعوث الأمريكي إلى السودان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة إن بوث سيصل إلى الخرطوم يوم الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من مارس/آذار الجاري، ويرافقه وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة في زيارة للسودان ضمن جولة إقليمية تشمل إلى جانب السودان مصر، إثيوبيا وأفريقيا الوسطى .

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ومن المنتظر أن يلتقي المبعوث الأمريكي خلال الزيارة التي تستغرق يومين بعدد من المسؤولين في الدولة ويناقش معهم تطورات ملف التفاوض في ملف سد النهضة ودعم الانتقال الديمقراطي.

وشهدت أواخر فبراير/شباط، وصول الفرقاطة الروسية "الأدميرال غريغوروفيتش" إلى ميناء السودان، بالتزامن مع دخول البارجة الأمريكية "ونستون تشرشل".

وكانت بارجة تابعة لقيادة النقل البحري العسكرية "يو إس إن إس كارسون سيتي" قد وصلت إلى ميناء "بورتسودان"، وقالت السفارة الأمريكية: "هذه هي أول سفينة بحرية أمريكية تزور السودان منذ عقود وتسلط الضوء على رغبة القوات المسلحة الأمريكية في تعزيز شراكتهم المتجددة مع القوات المسلحة السودانية.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، يوم أمس الأحد 28 فبراير/شباط، أن فرقاطة "أدميرال غريغوريفيتش" رست في ميناء بورتسودان، في أول واقعة من هذا القبيل في تاريخ روسيا الحديث.

وجاء في بيان الأسطول، قام طاقم فرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش التابع لأسطول البحر الأسود بزيارة بورتسودان، حيث سيتم بموجب اتفاق بين روسيا وجمهورية السودان إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.