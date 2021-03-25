الكشف عن التوقيت المثالي لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم: إن "أفضل فرصة لتعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس لن تكون قبل يوم الإثنين المقبل، حيث سيصل المد في هذا اليوم إلى ذروته، وفي الوقت نفسه، فإنه في حال فشل جهود تعويم السفينة العملاقة في هذا التوقيت، فإن الفرصة المقبلة يمكن ألا تأتي قبل أسبوعين".

وقال نيك سلون، مهندس العمليات المسؤول عن تعويم السفينة العملاقة "كوستا كونكورديا"، التي جنحت قبالة الساحل الإيطالي عام 2012، إن:"أفضل فرصة لتعويم الناقلة "إيفر غيفن" ربما لا تحل قبل يومي الأحد أو الإثنين، وذلك عندما يصل المد إلى الذروة".

وأضاف: "بالتأكيد فإن هذه ليست عملية تعويم سريعة".

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وتابعت الصحيفة: "بحسب بيان هيئة قناة السويس، فإن السفينة العملاقة جنحت جنوب القناة صباح يوم الثلاثاء، نتيجة سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، وانعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية، وتسبب ذلك في تعطيل الملاحة على جانبي القناة، التي تمثل واحدة من أكثر ممرات الشحن البحري ازدحامًا في العالم، والتي تربط آسيا وأوروبا".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة لتعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، التي جنحت في قناة السويس، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل شحنة يصل وزنها إلى 224 ألف طن".

وأشارت الصحيفة إلى وجود 5 قاطرات، تحاول سحب الناقلة العملاقة إلى المياه العميقة، وتوجد قاطرات أخرى في الطريق إليها، وفقًا لما أظهرته البيانات.

هذا وأصدرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي) مذكرة لعملائها الليلة الماضية قالت فيها إن جهود تعويم السفينة باستخدام زوارق قطر مستمرة، لكن ظروف الرياح وحجم السفينة الكبير "يعرقلان العملية".

ويمر نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.