وزير خارجية قطر يمتدح رئيس كردستان العراق ويؤكد أن دوره إيجابي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب حوار له مع موقع " رووداو" فقد أكد آل ثاني على أهمية دور إقليم كردستان في المشاركة بالحوار الوطني في البلاد، مشيدا بدور رئيسه في استقرار العراق وخلق بيئة وطنية شاملة، على حد تعبيره.

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وعن الحوار الوطني الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومن قبله رئيس إقليم كردستان قال آل ثاني: "اقليم كوردستان جزء من الشعب العراقي، والدعوة الى حوار وطني يجب أن يكون شاملاً لكافة أطياف الشعب العراقي مهما اختلفت عرقيتها وديانتها".

وأعرب وزير الخارجية القطري عن أمنيته بـ "انخراط الجميع وكافة الأطياف في مثل هذه المبادرات".

يشار إلى أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان قد وصل أمس الأربعاء إلى بغداد، ثم توجه إلى أربيل، وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين فيهما.

من جهته أعرب نيجيرفان بارازاني رئيس إقليم كردستان خلال لقائه مع آل ثاني، عن سروره بقرار فتح قنصلية لدولة قطر في أربيل، مؤكدا أنها فرصة جيدة لزيادة تمتين العلاقات بين قطر وإقليم كردستان.

وقال إن "الأمن والاستقرار والقانون المشجع على الاستثمار في إقليم كردستان يوفر أرضية مناسبة للقطاع الخاص والاستثمار القطري في إقليم كردستان ومنه لكل العراق.

وكان بيان قد صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان، يؤكد أن بارازاني قد قبل دعوة رسمية وجهها له خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس الوزراء القطري، لزيارة الدوحة، مشدداً على رغبة إقليم كردستان في المزيد من تطوير العلاقات مع قطر.