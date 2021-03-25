شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع وبمدة لا تتجاوز العشرة دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات “عن بُعد”.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة للعمل بموجبه مع التأكيد على منسوبي المساجد بمراعاة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.