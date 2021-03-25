منظمة الصحة العالمية تكشف عن 3 طرق بسيطة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية عن ثلاثة طرق بسيطة للتقليل من مخاطر الإصابة بمختلف أنواع السرطانات منها سرطان الأمعاء والثدي والمرارة والكلى والكبد والفم والمريء والمبيض والبنكرياس والبروستات والمعدة والرحم..



ووفق موقع "سبوتنيك"، فإن الطرق الثلاث التي ينصح بها الأطباء، تعتمد الحفاظ على وزن صحي، والذي بدوره يمكن أن يقي من 12 نوع من السرطان.

أما الطريقة الثانية فتعتمد النشاط البدني المنتظم والذي يساهم بشكل كبير في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة للإلتزام بنظام غذائي منتظم، كطريقة ثالثة، من خلال الإعتماد على إستهلاك مواد أكثر من الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات وتجنب اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية السكرية.