ماذا قالت ألمانيا حول موجة كورونا ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه يرى أنه لا يمكن إيقاف الزيادة الأخيرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلا بمساعدة إغلاق.



وقال لوتار فيلر خلال فعالية رقمية خاصة بالسفارة الألمانية بواشنطن يوم الأربعاء إنه ليس هناك أي حل آخر، إلى أن يصبح لدى أغلب المواطنين مناعة ضد الفيروس، وأضاف: "لا يمكننا وقف هذه الزيادة، إلا من خلال إغلاق جديد للبلاد".

وصرح خلال الفعالية بأن أية "أدوات" أخرى للحد من الموجة الثالثة ليست متوافرة حاليا.

وأوضح أن المعهد يفترض أنه يجب أن يكون 80 بالمئة تقريبا من المواطنين محصنين ضد الفيروس من أجل وقف أية موجة جديدة، وقال: "إلى أن يتم تحقيق ذلك لن نكون بأمان".

وأكد أنه لابد من إتباع جميع الإجراءات الاحترازية المعروفة مثل ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) وتقليص الاختلاط مع آخرين إلى أن يتم إحداث تقدم في حملات التطعيم.

وفيما يتعلق بسرعة حملات التطعيم، أعرب فيلر عن تفهمه "لبعض الانتقاد" الموجه لها، ولكنه أكد أن يجب أن يشعر الناس بالسعادة بأن هناك تطعيمات بكميات كبيرة على هذا النحو بعد مرور سنة واحدة من بدء تفشي الوباء، وقال إن ذلك يعد "نجاحا علميا غير عادي، لا يتم -بحسب رأيي- تقديره بشكل كاف".