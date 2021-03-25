شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم اجتماعا حول القضاء على العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة - بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحدث الجانبي الإقليمي لتعزيز الالتزام من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية وتقييم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك خاصة أثناء الوباء.

ويناقش الاجتماع، والذى يعقد اليوم الخميس، التحديات التي يطرحها الوباء، والإمكانيات والفرص المتاحة في منطقة الدول العربية.

ويعقد الاجتماع بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزاله، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ووزيرة المرأة والأسرة بجمهورية جيبوتى، ورئيسة لجنة المرأة العربية، مؤمنة حميد حسن، والمديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سوزان ميخائيل، ممثل المفوضية في جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية كريم الأتاسي، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤى شبانة.