التحالف الدولى: مقتل "البغدادى" وخسارة داعش معركة باغوز أبرز الإنجازات خلال عامين

القاهرة - سامية سيد - كشف التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية فى سوريا والعراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى، أبرز الإنجازات التى حققها على مدى العامين السابقين من نشاطه فى سوريا، بما يشمل القضاء على الزعيم السابق للتنظيم أبو بكر البغدادى.

وذكر التحالف، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس "أنه قبل عامين، خسر داعش المعركة فى الباغوز، ما يعنى أن التنظيم الإرهابى لم يعد يسيطر على الأراضى فى سوريا".. مضيفا أن التحالف تمكن خلال تلك الفترة الزمنية من طرد داعش من الباغوز آخر معقل لهم فى سوريا، ضمن أبرز الإنجازات.

ولفت إلى أن عمليات مكافحة داعش واصلت استهداف خلايا التنظيم فى خطوة تهدف للقضاء على مخلفاته بشكل نهائى، مؤكدا أن عمليات إزالة الألغام من أبرز الإنجازات التى حققها التحالف، لا سيما وأنها جعلت المناطق أكثر أمانا للمدنيين.

وأشار التحالف إلى أن أكثر من 65% من النازحين عادوا إلى بيوتهم بفضل عمليات التحالف، لافتا إلى عودة الحياة إلى الأسواق فى منطقة شمالى شرقى سوريا، بالإضافة إلى مباشرة عملية إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية في المناطق المتضررة.