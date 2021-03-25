شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الغذاء والدواء» بشأن استهلاك مادة «الفلورايد» الموجودة بالمياه المعبأة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن استهلاك كميات عالية أو قليلة، من مادة الفلورايد الموجودة في مياه الشرب المعبأة، له آثار سلبية على الصحة بشكل عام.
وأوضحت الهيئة في “أنفوجراف” نشرته على حسابها بـ”تويتر” أن الحدود الآمنة لمادة الفلورايد في مياه الشرب المعبأة تتراوح ما بين 0.7 و1.5 ملغ/لتر، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى أن مياه الشرب المعبأة هي أحد مصادر مادة الفلورايد، والتي لها أثر إيجابي في الوقاية من تسوس الأسنان.
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