شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الغذاء والدواء» بشأن استهلاك مادة «الفلورايد» الموجودة بالمياه المعبأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن استهلاك كميات عالية أو ‏قليلة، من مادة الفلورايد الموجودة في مياه الشرب المعبأة، له آثار ‏سلبية على الصحة بشكل عام.‏

وأوضحت الهيئة في “أنفوجراف” نشرته على حسابها بـ”تويتر” أن الحدود الآمنة لمادة الفلورايد في مياه ‏الشرب المعبأة تتراوح ما بين 0.7 و1.5 ملغ/لتر، وفقًا ‏لمعايير منظمة الصحة العالمية.‏

وأشارت إلى أن مياه الشرب المعبأة هي أحد مصادر مادة ‏الفلورايد، والتي لها أثر إيجابي في الوقاية من تسوس الأسنان.‏