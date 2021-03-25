شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مميزات «الهوية الرقمية» وطريقة تفعيلها عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مشروع «الهوية الرقمية» عن طريق تطبيق «توكلنا».

وتشمل «الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين»؛ لتمكِّن من الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية ضمن تعاون مشترك، يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

مميزات الهوية الرقمية

– تُسهل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم للبطاقة أو فقدانهم إياها.

– تُمكن المستفيد من استعراض بياناته الشخصية المُدرجة بها كاملة بطريقة إلكترونية.

– يُمكن تنزيل نسخة على الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

يُمكن لجميع المستفيدين القيام بتفعيل الهوية الرقمية، من خلال الخطوات التالية:

– الدخول عبر بوابة «أبشر أفراد».

– فتح التطبيق على الهاتف ونسخ الكود المرئي الخاص بها على طريقة الواتس ويب.

– حفظها وعند الحاجة يُمكنك فتح الهاتف على التطبيق، لتظهر جميع البيانات الخاصة بها، مثلها مثل البطاقة المطبوعة.

– يمكن فتحها حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

وكانت وزارة العدل، قد اعتمدت الهوية الرقمية بطاقة شخصية مثل وثيقة الهوية الوطنية تسري عليها أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، ووجهت المحاكم وكتابات العدل بالعمل بموجب ذلك.