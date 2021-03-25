شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الروائح» تقود إلى اكتشاف مصنع للخمور داخل عمارة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن في الرياض، من ضبط 16 برميلاً للخمر المصنع، و713 قارورة جاهزة للترويج، وأدوات التصنيع، داخل مصنع للخمور بالرياض.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر مقطع فيديو على حسابها بسناب شات، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد خلاله بأن رائحة خمور تخرج من أحد العمارات المجاورة، وبعد مباشرة الموقع، اتضح وجود مصنعاً للخمور.

وأشارت إلى أنه قد تم تحريز المضبوطات وإتلافها، والتي شملت 16 برميلًا مملوءًا بالخمر المصنع، و713 قارورة جاهزة للترويج، وأدوات التصنيع.