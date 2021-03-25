الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: أعلنت صباح اليوم الأربعاء وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945، وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

شغل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 كانون الأول/ديسمبر 1971 ولغاية وفاته، وعُرف عن سموه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهمها بلدية دبـي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة، وشركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية ومركز تجهيز حقول النفط المحدود.

وكان الراحل من اشد المحبين للخيل، ودائما ما يحرص على متابعة سباقاتها شخصيا داخل الدولة وخارجها.

ومُنح الراحل عام 2006 ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الانجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.