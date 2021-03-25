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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة) في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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