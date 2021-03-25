شكرا لقرائتكم خبر عن ما المدة المناسبة لأخذ لقاح «كورونا» عقب التعافي من الفيروس؟.. مسؤول بـ«الصحة» يرد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مدير مركز اللقاحات في وزارة الصحة الدكتور سامي المدرع، عن المدة الزمنية المناسبة لأخذ اللقاح المضاد لكورونا عقب التعافي من الإصابة من الفيروس.
وقال “المدرع”: إن أخذ جرعة واحدة من اللقاح بعد الإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد التعافي بـ6 شهور كحد أدنى كافية للشخص وتمنح التحصين المطلوب – وفقاً لـ”البلاد”-.
وحول إعطاء موعد جرعتين لهذه الفئة ثم تحويلها إلى محصن بعد الجرعة الأولى أكد المدرع أن هذا التعديل يرجع لأمور تقنية وليس أي شيء آخر، وكذلك الحال في بعض المطعمين بالجرعتين الذين لم تصلهم رسالة مفادها انه “محصن”.
وأشار إلى أن تناول الأسبرين بشكل منتظم وحتى الأدوية الأقوى التي تعتبر مسيلة للدم لا يشكل أي خطر ولا تعارض مع اللقاح ضد كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر ما المدة المناسبة لأخذ لقاح «كورونا» عقب التعافي من الفيروس؟.. مسؤول بـ«الصحة» يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.