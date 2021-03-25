شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مواطنين حاولوا اقتحام استراحة بالجوف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت شرطة الجوف، القبض على 4 أشخاص، قاموا بالتهجم على إحدى الاستراحات وحاولوا اقتحامها وإطلاق النار ومن ثم الفرار من الموقع.
وأوضحت شرطة الجوف، أنه بعد إجراءات الاستدلال والتحري تبين أنهم مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم .
وقد جرى إيقافهم واستكملت إجراءات الاستدلال الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
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