شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق.. وانخفاض بدرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض ، عسير، مكة المكرمة ، المدينة المنورة)، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

انخفاض درجات الحرارة

من جانبه، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إنه يتوقع بدءاً من اليوم الخميس حدوث انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، نتيجة تسرب كتلة هوائية أصلها قطبي.

وأوضح الحصيني في تغريدة على “تويتر”، أن الكتلة القطبية يتوقع أن تؤثر يوم غد الجمعة على شمال المناطق الوسطى والشرقية، وتنتقل بعد غد السبت إلى المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض.