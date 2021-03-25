شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدرس إعفاء الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة لخفض الأسعار المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري إن الجزائر تعتزم إعفاء الشعير والذرة ومنتجات أخرى تُستخدم في أعلاف المواشي والدواجن من ضريبة القيمة المضافة.

وتهدف الخطوة إلى كبح أسعار الدواجن والماشية الآخذة بالارتفاع في السوق المحلية، حسبما ورد في بيان عقب اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

وارتفعت أسعار الدواجن لما يقرب من مثليها خلال الأسابيع الأخيرة، وتلقي الحكومة باللوم في ذلك على أسعار العلف بالسوق العالمية.