شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح كورونا "هبة من الصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت موريتانيا، دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث تتكون الدفعة من 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، وصلت كـ"هبة" من بكين إلى نواكشوط، إضافة إلى 13 جهاز تنفس صناعي.

وقال وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد للقائم بالأعمال في السفارة الصينية بنواكشوط وانغ تيان، إن تسلم الدفعة التي تعكس مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال الصحة بوجه عام، وبصفة أخص التعاون الثنائي في إطار مكافحة جائحة (كوفيد 19)".

وبدوره عبر الدبلوماسي الصيني عن فرحته بتسلم موريتانيا هذه الكمية من لقاح "سينوفارم"، الذي سيساعد الطواقم الصحية الموريتانية في جهود مكافحة الوباء.

وأشار إلى أن الحصول على اللقاح كان نتيجة اتصالات مباشرة بين الرئيسين الموريتاني والصيني، مضيفا أن بكين منحت 70 دولة نامية كميات من اللقاح، معبرا عن أمله في أن تساعد هذه اللقاحات في دعم الجهود الرامية إلى القضاء على الفيروس.