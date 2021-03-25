عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إقالة منصف سلاوي بعد مزاعم تحرش مثبتة

الخميس 25 مارس 2021

الخليج 365

أعلنت شركة جلاكسو سميث كلاين إنهاء عضوية المغربي منصف السلاوي في مجلس إدارة شركة جالفاني بيو إلكترونيك، بعد مزاعم بالتحرش الجنسي.



وكان منصف السلاوي كبير المستشارين العلميين السابق لعملية راب سبيد​ المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالولايات المتحدة​.

جاء هذا الإعلان في بيان صحفي صادر عن جلاكسو سميث كلاين، الشركة الأم لشركة جالفاني بيو إلكترونيك.

وقالت جلاكسو سميث كلاين، في بيانها: "يأتي الإنهاء بعد استلام رسالة تحتوي على ادعاءات بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق تجاه أحد موظفي جلاكسو سميث كلاين من قبل الدكتور السلاوي، التي حدثت قبل عدة سنوات عندما كان موظفًا في الشركة".

وأضاف البيان أنه "عند استلام الرسالة، بدأ مجلس إدارة جلاكسو سميث كلاين على الفور تحقيقًا مع شركة محاماة ذات خبرة للتحقيق في الادعاءات".

وجاء في البيان الصحفي أن "التحقيق في سلوك الدكتور السلاوي أثبت صحة المزاعم، وهو مستمر".

وتابعت الشركة أن سلوك السلاوي "غير مقبول على الإطلاق، ويمثل إساءة استخدام لمنصبه القيادي، كما ينتهك سياسات الشركة ويتعارض مع القيم القوية التي تحدد ثقافة GSK".

والسلاوي من مواليد المغرب ويعيش في الولايات المتحدة، وجرى تعيينه من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمن ما يسمى بعملية "Warp Speed" لتسريع جهود تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.