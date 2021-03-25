قائد مركبة متهور يترنح بمركبته يميناً ويساراً على طريق سريع (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائد مركبة متهور يترنح بمركبته يميناً ويساراً على طريق سريع، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وطالب متداولو المقطع، من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم بشأن منع مثل هذه الممارسات التي تعرض حياة الآخرين للخطر. يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، بدقة تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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