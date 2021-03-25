شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كلاب مفترسة تهاجم طفلة صغيرة أمام منزلها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحولت مشكلة الكلاب الضالة والمفترسة إلى ظاهرة في مختلف مناطق وأحياء المملكة خلال الأيام الأخيرة.

وتداول مغردون مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مهاجمة كلاب مسعورة لطفلة صغيرة أثناء عودتها إلى منزلها.

وأظهر الفيديو طفلة صغيرة تخرج مسرعة للحاق بأحد أقاربها قبل أن يستقل سيارته ويغادر، وخلال عودتها هاجمتها مجموعة من الكلاب المفترسة، وتدخل شخص لحمايتها قبل أن تتمكن الكلاب منها.

وعبر عدد كبير من المغردين عن غضبهم من تفشي المشكلة في مختلف أرجاء المملكة، مطالبين الجهات المعنية بسرعة إيجاد حلول ناجزة حفاظا على أرواح أطفالهم.

ولم يتسن لـ “الخليج 365” التأكد من موقع الحادث وزمن تصوير المقطع المتداول.