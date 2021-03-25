السعودية.. إطلاق "الهوية الرقمية" عبر "توكلنا"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إنها أطلقت بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع "الهوية ‏الرقمية" عن طريق تطبيق "توكلنا".

© AP Photo / Amr Nabil

وأوضحت أنها تشمل "الهوية الوطنية" للسعوديين و"هوية مقيم" للمقيمين، وذلك لتمكّن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات ‏إلكترونية، ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية‎.

وأشارت إلى أن إطلاق "الهوية الرقمية" يأتي في إطار جهود تمكين التحول الرقمي تحقيقاً لمستهدفات ‏رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة‎.

وأشارت الداخلية إلى أن "الهوية الرقمية" في تطبيق "توكلنا"، ستكون مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية ‏الإلكتروني (أبشر أفراد) وتُعد إثباتاً رسمياً معتمداً للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

وأوضحت أنه ‏يجري العمل على استكمال التعاون لاعتماده "الهوية الرقمية" لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في ‏إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد‎.