السعودية.. إطلاق "الهوية الرقمية" عبر "توكلنا"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إنها أطلقت بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع "الهوية الرقمية" عن طريق تطبيق "توكلنا".
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وأوضحت أنها تشمل "الهوية الوطنية" للسعوديين و"هوية مقيم" للمقيمين، وذلك لتمكّن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية، ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.
وأشارت إلى أن إطلاق "الهوية الرقمية" يأتي في إطار جهود تمكين التحول الرقمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأشارت الداخلية إلى أن "الهوية الرقمية" في تطبيق "توكلنا"، ستكون مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد) وتُعد إثباتاً رسمياً معتمداً للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.
وأوضحت أنه يجري العمل على استكمال التعاون لاعتماده "الهوية الرقمية" لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.