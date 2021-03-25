حريق هائل في مدينة الدمام السعودية... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الدفاع المدني السعودي، بيانا عبر حسابه على موقع "تويتر" أوضح فيه أن الحريق اندلع في مستودع تجاري كبير في الدمام.

وأشار إلى الدفاع المدني بمدينة الدمام أن الحريق كان لمخلفات ونفايات تحوي إطارات.

​ولفت الدفاع المدني إلى أن الحريق لم يتسبب في وقوع أي إصابات، وأن قواته تباشر محاولات إخماد الحريق.

وأرفق الدفاع المدني تغريدته بصور للحريق، الذي يظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة.

​كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مقاطع فيديو للحريق، والتي تظهر ألسنة اللهب والدخان الأسود ترتفع إلى مسافات هائلة في الجو.