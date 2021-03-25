هل يؤثر حادث السفينة على عوائد مصر من قناة السويس؟ .. خبير نقل بحري يجيب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حمدي برغوت إن أرباح مصر من عوائد قناة السويس "لن تتأثر كثيرا بعد تعطل أحد مجرييها"، بحسب موقع "بي بي سي".

Suez Canal Authority

وعزا الخبير في النقل البحري ذلك إلى أن حركة التجارة العالمية بطيئة في هذه الأوقات بسبب تداعيات وباء كورونا.

وجنحت سفينة حاويات عملاقة صباح أمس الثلاثاء في الممر الملاحي لقناة السويس، ما أدى إلى لتوقف المرور في القناة، وتحاول هيئة قناة السويس تعويم السفينة لاستئناف الحركة الطبيعية في القناة.

وتوقع خبير النقل البحري، حمدي برغوت، أن تمتد محاولات تعويم السفينة إلى 48 ساعة حتى تعود مرة أخرى للحركة.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم إن الحادث يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وبحسب بيان هيئة قناة السويس، يبلغ طول السفينة الجانحة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.