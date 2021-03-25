بعد المصالحة... أمير قطر يجري اتصالا هو الأول منذ سنوات بمحمد بن راشد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أعرب الشيخ تميم عن تعازيه لنائب رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي.

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شغل الشيخ حمدان منصب وزير المال منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1971 ولغاية وفاته، وهو شقيق حاكم دبي.

وترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دورا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومُنح ابن راشد عام 2006، ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الإنجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في لندن.

كما حصل على شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في أدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة في غلاسكو.

وأعلن ديوان حاكم دبي، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة 10 أيام، وتنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، إثر وفاة الشيخ حمدان.