حادث قناة السويس... ماذا التقطت الأقمار الصناعية

دبي - محمود عبدالرازق - أقرأ أيضا: إرباك عالمي... لماذا أثار حادث قناة السويس مخاوف واسعة النطاق؟

وأظهرت الصور التي تم التقاطها يوم الثلاثاء بواسطة القمر الصناعي "دوف" التابع لشركة "بلانيت لابس" السفينة العالقة "إيفير جيفن" وهي تغلق الممر المائي بشكل تام تقريبا بعد التفاف مقدمتها وجنوحها إلى جانب القناة.

فيما ألقت صورة رادار الفتحة التركيبية التي التقطتها شركة "كابيلا سبيس" يوم الأربعاء، نظرة أخرى على "إيفر جيفن"، حيث أظهرت كيف علقت في الجدار الجانبي للقناة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بايام بنازاده، إن عدم وضوح السفينة في الصورة "يرجع إلى حركتها على الماء".

وأضاف بانازاده في تصريح لشبكة "سي إن بي سي":

لقد التقطنا هذه الصورة لأكثر من 20 ثانية، لذا فأنت ترى حركة السفينة خلال تلك الثواني العشرين.

جنحت سفينة الحاويات العملاقة صباح الثلاثاء في الممر الملاحي لقناة السويس، ما أدى إلى لتوقف المرور في القناة، وتحاول هيئة قناة السويس تعويم السفينة لاستئناف الحركة الطبيعية في القناة.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم إن الحادث يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وبحسب بيان هيئة قناة السويس، يبلغ طول السفينة الجانحة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.