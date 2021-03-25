الجيش اليمني يعلن السيطرة على موقعين في تعز ومقتل 16 من "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في الجيش اليمني، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "وحدات من محوري طَور الباحة وتعز، تمكنت من تمشيط وتأمين تلة مغيديف وتحرير تلة الخزان الوسطى وعدد من المواقع في جبهة الأحكوم بمديرية حَيفان (جنوب شرقي تعز)".

MOHAMED AL-SAYAGHI

وأكد المركز "مقتل 16 من الحوثيين، بينهم قياديان وآخر قناص، وجرح العشرات وأسر آخرين، خلال المعارك التي لا زالت مستمرة جنوب المحافظة".

وأشار إلى "استعادة قوات الجيش عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وذخائر".

ونعى قائد محور تعز في الجيش اليمني، اللواء الركن خالد فاضل، في بيان قائد الكتيبة الأولى باللواء الرابع مشاة جبلي، العقيد عبده نعمان الزريقي، الذي قُتل خلال معارك الأيام الماضية جنوبي تعز.

في السياق، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوة من الجيش اليمني تمكنت اليوم، من انتشال رفات العقيد الزريقي قائد جبهة الأحَكوم الذي قُتل أثناء معارك عنيفة فيها، الأحد الماضي.

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع اليمنية إن قواتها قتلت أكثر من 40 عنصراً من الحوثيين وأصابت العشرات، أثناء صدها هجوماً شنته الجماعة في جبهة الأحَكوم جنوب شرقي تعز، حاولت من خلاله استعادة مواقع خسرتها اليومين الماضين.

وسيطر الجيش اليمني، الأحد الماضي، على مواقع مخاديرة ودجحفة وجويلة والكعاوش ومعهد أبو أيوب في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز، اثر هجوم واسع على الحوثيين، حسب موقع الدفاع اليمنية.

وأطلقت القوات الحكومية، مطلع الشهر الجاري، عملية واسعة ضد جماعة الحوثيين في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، تمكن خلالها من السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، وتأمين منطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.