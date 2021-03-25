وزير الصحة السوري يكشف عن رسالة سياسية مهمة من لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت قناة "الميادين"، مساء اليوم الأربعاء، عن الغباش، أن زيارة حمد حسن إلى سوريا، بحد ذاتها، رسالة سياسية مهمة، وأن الرئيس بشار الأسد، قد أمر بتقديم المساعدة العاجلة للأشقاء في لبنان رغم الحصار على بلاده.

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وأفادت القناة اللبنانية بأن وزير الصحة السوري حسن الغباش، قد أكد أن بلاده قدرت أن كمية الأوكسجين التي سترسلها إلى لبنان لن تؤثر على المنظومة الصحية السورية.

في وقت سابق من مساء اليوم، قال الغباش، على خلفية زيارة الوزير اللبناني، إلى بلاده:

تلقينا اتصالا هاتفياً أمس منوزير الصحة اللبناني، تضمن طلبا بالمساعدة من الحكومة السورية لتأمين الأوكسجين لمرضى كوفيد19 بغرف العناية المشددة، نظرا للنقص الحاد في مشافي الجمهورية اللبنانية، وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لتقديم المساعدة العاجلة والفورية تم تجهيز 25 طنا من مادة الأوكسجين السائل سترسل إلى لبنان الشقيق مباشرة دفعة أولى.

يذكر، أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، وصل اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء نظيره السوري حسن الغباش ومسؤولين سوريين آخرين.

بدوره، كشف وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات أدلى بها على خلفية زيارته السريعة إلى سوريا، اليوم، عن كارثة كانت ستحدث في لبنان لولا تدخل الحكومة السورية.

وقال الوزير اللبناني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" بعد توجيه الرئيس السوري بشار الأسد، بإرسال كمية 25 طنا من الأوكسجين بهدف معالجة مرضى فيروس كورونا المستجد، إن سوريا ساهمت في إنقاذ لبنان من كارثة.

وأشار الوزير اللبناني إلى أنه في الوقت الحالي يوجد في المستشفيات اللبنانية ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأن كمية الأوكسجين المتوفرة في لبنان تكفي ليوم واحد فقط.

وقال الوزير في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "رغم الحاجة وزيادة الطلب على الأوكسجين في سوريا جاءنا الرد بالإيجاب ما يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب".

أضاف حسين قائلا: "تقدمنا بطلب المساعدة من سوريا بناء على الثقة والإيمان بأن القيادة السورية لن تترك وزارة الصحة والمرضى في لبنان رغم زيادة الطلب على مادة الأوكسجين في سوريا".