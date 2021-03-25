شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه إسترلينى إضافى للأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تقديم تبرع إضافى بقيمة 12.6 مليون جنيه إسترلينى لصالح الأونروا، ليصل إجمالى الدعم الذى قدمته للوكالة خلال السنة المالية 2020 -2021 إلى 63.6 مليون جنيه إسترلينى.

وقال القنصل البريطانى العام فى القدس فيليب هول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - "يسعدنى أن المملكة المتحدة قادرة على توفير هذا التمويل الإضافى للأونروا لتسهيل عمل الوكالة الحيوى مع اللاجئين الفلسطينيين، ضمنت المملكة المتحدة - من خلال عمل الأونروا - حصول آلاف اللاجئين الفلسطينيين على التعليم والرعاية الصحية والإمدادات الغذائية الطارئة، خاصة إبان تصدى المنطقة لجائحة كورونا".

وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا خلال الفترة الماضية، وستواصل دعم الوكالة فى توفير التعليم والخدمات الصحية والغذاء الطارئ للاجئين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.