شكرا لقرائتكم خبر عن جنوح 40 «دولفين» على شواطئ أملج.. تدخل عاجل من «الحياة الفطرية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشر المركز الوطني للحياة الفطرية، صباح اليوم الأربعاء، عملية إنقاذ دلافين أملج التي جرفتها الأمواج إلى الشاطئ، بعد تلقي بلاغ من المواطنين.

وأوضح المركز عبر حسابه على “تويتر” أن عدد الدلافين التي تم رصدها قرابة 40 “دولفين” وقام فريق علمي من المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية بمعاينة الموقع، واتضح أن الدلافين جنحت، صباح اليوم، مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف بسبب الرياح والأمواج القوية.

وأكد أن هذا الجنوح تسبب في نفوق 7 من الدلافين فيما اقتاد الفريق الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

وتقدم المركز بالشكر للمواطنين على تفاعلهم وحسهم الوطني بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الحياة الفطرية.

وكانت إمارة منطقة تبوك أعلنت في وقت سابق اليوم أن محافظ أملج وقف ميدانياً على عمليات إنقاذ مجموعة من الدلافين جنحت إلى شاطئ رأس الشبعان بالبحر الأحمر صباح اليوم بسبب سرعة الرياح، ويتجاوز عددها 40 دلفيناً، نفق منها 7، فيما لا تزال الجهات المعنية الخليج 365 عملية الإنقاذ.