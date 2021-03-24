اخبار الخليج

الرئيس المصري يبعث برسالة إلى حاكم دبي

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت الرسالة في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على حسابه بموقع فيسبوك.

وقال البيان إن: "السيد الرئيس يتقدم بخالص العزاء إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة أخيه".

 وأضاف البيان: "أعرب سيادته عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية".

ووجه الرئيس المصري: "أصدق عبارات التعازي إلي أسرة آل مكتوم الكريمة وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان" .

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا