رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل القاهرة خلال ساعات للقاء السيسي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، فإن هذه هي ثاني زيارة رسمية خارجية للمنفي.

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وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الحثيثة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للعمل في خطوط متوازية لترتيب الملفات الداخلية والخارجية للبلاد.

وعلى الصعيد الداخلي، فقد اتجه المنفي اليوم فور عودته من باريس للوقوف على الاجتماع العادي الأول لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لمتابعة سير عمل الحكومة تجاه أبرز الملفات التي تمس المواطن.

وحث المنفي الحكومة على الإسراع في حلحلة أزمات جائحة كورونا والكهرباء والوقود، واتخاذ خطوات عملية وسريعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن.

وكان الرئيس المصري قد أجرى اتصالا هاتفيا بالمنفي، الشهر الماضي، أعرب فيه عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة عهدا لإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.

في المقابل شدد المنفي على أهمية تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.