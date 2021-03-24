شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنيين اثنين بانفجار لغم من مخلفات داعش فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل مدنيان سوريان، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابى فى (تلة سلمى) بمنطقة (وادى العذيب) بريف سلمية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن لغما أرضياً من مخلفات تنظيم (داعش) انفجر بدراجة نارية فى (تلة سلمى) بمنطقة (وادى العذيب) بريف سلمية، ما أسفر عن مقتل رجل وامراة.

كان 3 مواطنون -بينهم امرأة- قد لقوا مصرعهم بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء قيامهم بأعمال زراعية فى أرضهم فى قرية (الشاكوسية) بريف حماة الشمالى الشرقي.