الرياح والأمواج القوية تقذف بـ 40 دلفيناً على شاطئ أملج

الكويت - هبة التوبجي - قامت وزارة البيئة والمياه الزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة بالوقوف على جنوح 40 دلفيناً على شواطئ محافظة أملج.

وقام فريق علمي مشترك بعد تلقي بلاغ من المواطنين بالمنطقة بمعاينة الدلافين واتضح أنها 40 دلفيناً جنحت مع المد الى منطقة أشجار المانجروف بأحد المواقع على شواطئ أملج صباح اليوم الأربعاء بسبب الرياح والأمواج القوية وتزامن فترة الجزر لتواجد الدلافين في هذه المنطقة الضحلة حيث لم تستطع الخروج منها إلى المياه المفتوحة مما أدى إلى نفوق 7 دلافين، وقد تم انقياد الدلافين المتبقية الى منطقة آمنه لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة الى البحر. وفقا لـ”الرياض”

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن ظاهرة جنوح الثدييات البحرية على الشواطئ تحدث على جميع سواحل البحار والمحيطات في العالم، وهي ظاهرة كانت محل اهتمام الكثير من مراكز الأبحاث المهتمة بالحفاظ على الثدييات البحرية عالميا، وهناك العديد من المجهودات العلمية الكبيرة في هذا المجال للكشف عن العوامل التي تدفع الثدييات البحرية للجنوح على الشواطئ بشكل متكرر.

ووجه قربان شكره للمواطنين على تفاعلهم بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الدلافين، كما دعا المواطنين بالتكاتف مع أجهزة الدولة المعنية والابلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات للجيل الحالي والأجيال القادمة.