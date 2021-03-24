شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية: ثلاث خطوات للحصول على خدمة «بياناتي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات الحصول على خدمة بياناتي “برنت”.

وأضافت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الحصول على خدمة بياناتي من خلال الخطوات التالية:

• يقوم المواطن بالدخول على حسابه في “أبشر”.

• الدخول على خدمة “بياناتي”.

• تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي مكان وأي وقت.