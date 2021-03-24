السفير الروسي في العراق يتحدث عن استراتيجية بلاده في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وحضر رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا الفريق الركن سعد مزهر العلاق، وعميد كلية الدفاع الوطني اللواء الركن أحمد عمران عبد، المحاضرة بعنوان "الاستراتيجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على العراق"، بحسب ما نقله موقع وزارة الدفاع العراقية.

وأشاد مكسيموف، بالجهود التي تقدمها جامعة الدفاع في تنمية المؤسسة العسكرية وكوادرها وسعيها إلى تقديم كل ما يساهم في رفع كفاءة طلابها من خلال المحاضرات والدراسات والبحوث.

في وقت سابق، التقى السفير الروسي رئيس دائرة أوروبا السفير عبدالكريم طعمة كعب، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة الاستعداد لعقد الدورة التاسعة للجنة العراقية-الروسية المشتركة.