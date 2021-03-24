بعد صيانة الـ 70 يوما... السودان يعلن توقف العمل في مصفاة الخرطوم

دبي - محمود عبدالرازق - صرحت وزارة الطاقة والنفط السودانية إن توقف مصفاة الخرطوم بسبب "وجود تسريب في خط مبادل حراري يحمل غازات احتراق من وحدة التكسير الحفزي نتيجة الضغط عالي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وأوضحت أن التسريب أدى إلى توقف أكبر وحدة في مصفاة الخرطوم التي تنتج 70% من المشتقات النفطية ويعتبر الخط عامل أساسي في توليد كهرباء المصفاة.

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وقالت إنه مراعاة لسلامة المنشأة تم وقف كافة وحدات المصفاة بشكل اضطراري، لافتة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإرجاعها للعمل في أقرب وقت ممكن.

وطمأنت الوزارة المواطنين بالقول إن "العطل خفيف ويمكن إصلاحه في أسرع وقت، وتم تأمين إمداد الوقود حتى لا تتأثر القطاعات الاستهلاكية في البلاد".

وفي 8 مارس/ آذار الجاري، أعلن وكيل وزارة الطاقة والنفط حامد سليمان، عودة مصفاة الخرطوم للعمل، إثر توقفها لمدة 70 يوما لإخضاعها للصيانة.

وفي 20 ديسمبر/كانون الاول الماضي، أعلنت وزارة الطاقة السودانية، أن محطات الوقود في البلاد، ستعتمد خلال الفترة المقبلة على الوقود المستورد، إثر توقف مصفاة الخرطوم للصيانة.