إيران والعراق يتخذان قرارا جديدا بشأن حدودهما البرية المشتركة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن قاسمي أن هذا القرار جاء بناء على طلب وزارة الصحة الإيرانية وقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

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وتابع قاسمي:

بعد ارتفاع حالات الإصابة في محافظة خوزستان، وإعلان وزير الصحة أنالسلالة البريطانية لفيروس كورونا دخلت محافظة خوزستان من العراق، تم تقديم طلب لوقف التنقل عبر الحدود الإيرانية العراقية، وتم اجراؤه منذ ذلك الحين.

وأضاف حسين قاسمي "لكن إذا كان هناك مواطنون إيرانيون في العراق أو بالعكس مواطنون عراقيون في إيران، فيمكنهم الذهاب إلى الحدود للعودة إلى بلادهم".

وأشار قاسمي إلى أن البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بهذا الشأن، يؤكد أنه إذا ما أراد رجال الأعمال الذهاب إلى العراق أو إلى إقليم كردستان العراق للعمل، في بعض المجالات بما في ذلك الهندسة وإجراء المقاولات، فيمكنهم المغادرة أو الدخول عن طريق تقديم الوثائق اللازمة وفحصها عند المنافذ الحدودية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه باستثناء هاتين الفئتين، تم توقيف حركة تنقل السياح والزوار الآخرين، مشددا على أن المعاملات التجارية مستمرة في إطار بروتوكولاتها الخاصة.

وأفاد مدير عام شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية، حسين قاسمي، أنه لا يمكن للمواطنين مغادرة البلاد بمجرد الحصول على تأشيرة الدخول إلى العراق.