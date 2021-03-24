ليبيا تشهد حدثا رياضيا هو الأول من نوعه منذ 8 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - وتتجه الأنظار، مساء الخميس، صوب ملعب بنينا بمدينة بنغازي، استعدادا لاستضافة ليبيا لأول مباراة دولية رسمية على أرضها أمام المنتخب التونسي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

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وتأتي استضافة ليبيا مباراة منتخبها أمام نظيره التونسي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رفع الحظر الكامل عن الملاعب الليبية بصورة رسمية، وهو الحظر الذي استمر منذ عام 2013.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأربعاء، عن يونس الكزه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي أبدى سعادته بعودة بلاده مرة أخرى لاستضافة المباريات الدولية الرسمية، قوله:

في ليبيا نعتبر هذه المباراة عرسا ومهرجانا كرويا لكونها أول مباراة دولية بعد غياب ما يقارب 8 سنوات بغض النظر عن النتيجة.

وأشار إلى أنهم عملوا خلال الأيام الماضية منذ رفع الحظر على ملاعب بلاده على تجهيز وتنفيذ كل توصيات لجنة اعتماد الملاعب المكلفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موضحا أنه "كان هناك بعض التوصيات من قبل لجنة اعتماد الملاعب بخصوص الإنارة وغرف تغيير الملابس الخاصة بالفرق المشاركة بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، وتم الانتهاء من كل هذه التوصيات".

ويدخل المنتخب الليبي المباراة متذيلا مجموعته، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن تنزانيا صاحبة المركز الثالث، بينما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة بـ 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني.