اغتيال محمود الورفلي الضابط بالجيش الليبي المدرج على قائمة المطلوبين للجنائية الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "اغتيل المقدم محمود الورفلي بوابل من الرصاص قرب جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي منذ قليل".

في سياق متصل، ذكر موقع "بوابة إفريقيا" أن شقيق محمود الورفلي أصيب في الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة وهو في حالة صحية حرجة.

وأواخر 2019 أدرجت وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية الورفلي على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

واتهمت واشنطن الورفلي آنذاك بأنه جرى تصويره مطلع 2018 خلال تنفيذه عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 15 أغسطس/ آب 2017، مذكرة قبض بحق محمود الورفلي، بدعوى ارتكابه جرائم حرب.