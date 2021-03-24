منع الاعتكاف وفتح المولات 24 ساعة... السعودية تحدد إجراءات احترازية لرمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن الإجراءات الاحترازية ركزت على إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم والفنادق، وكذلك تعليق سفر الإفطار الرمضانية في المساجد والجوامع، وكذلك الاعتكاف.

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وتابعت الصحيفة أن الإجراءات تتضمنت توصية بفتح المولات للتسوق 24 ساعة مع استمرار التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، وجاء نص التوصيات كما يلي:

- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم.

- تتولى وزارة السياحة إيقاف إقامة البوفيهات في الفنادق.

- تتولى هيئة الصحة العامة "وقاية" تحديث البروتوكولات بخصوص آلية تغليف وتسليم طلبات المطاعم الخارجية تجهيز مسبق – الانتظار في السيارة.

- تقوم البلديات بتكثيف الجولات الرقابية على التجمعات في الحدائق العامة وضبط المخالفات.

- تقوم البلديات بتكثيف الجوالات الرقابية وعلى التجمعات في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني وضبط المخالفات.

- التعميم بالسماح للمحالات التجارية في مراكز التسوق والمولات، بالعمل لمدة 24 ساعة مع التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

- التوعية الإعلامية بأهمية الالتزام بالإجراءات في موائد الإفطار الصباحية في عيد الفطر المبارك.

- تتولى وزارة الشؤون الإسلامية، تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وتعليق الاعتكاف والتوسع في أماكن إقامة صلاة العيد، مع ضرورة إعداد رسائل توعوية بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

في سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان لها كمية اللقاحات التي تم إعطاؤها لمصابي فيروس كورونا في المملكة.

وبحسب البيان، تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها 3.5 مليون جرعة تم توزيعها على 500 مركز لقاح في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

​وسعيا منها للحفاظ على صحة الأفراد، دعت وزارة الصحة السكان للاشتراك بتطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح اللازم في أقرب مركز لهم.