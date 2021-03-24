"الأسد المتأهب".. مقتل 4 من قيادات "داعش" في العراق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان نشره على "تويتر": إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل "ما يسمى أمير قاطع جبال مخمور أمير طاهر ( أبو جرناس) وأبو ثابت ما يسمى مسؤول الأمنية وخالد القريشي مسؤول ما تسمى كتيبة الفتح، وأبو غيث ما يسمى أمير مفارز القناصين ومرافقيه".

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن "المعلومات بشأن هويات القتلى تم الحصول عليها من الإرهابي حسان عبد هلال، الذي سّلم نفسه لقوات الأمن خلال العملية العسكرية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رسول انطلاق عملية "الأسد المتأهب" في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي استهدفت بقايا عصابات داعش الإرهابية.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.