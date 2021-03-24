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محمد بن سلمان ووزير الخارجية الصيني يبحثان التعاون المشترك... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء (واس)، إن استعرض خلال اللقاء مع وزير خارجية الصين "أوجه العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات".

ونقل وانغ يي "تحيات الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لولي العهد".

كذلك، تناول الاجتماع "بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى السعودية، في إطار جولة بالمنطقة تشمل 6 دول، والتقى نظيره، الأمير فيصل بن فرحان الذي استقبله في مكتبه بالعاصمة الرياض.

وفي سياق متصل، قال السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن، إن وانغ يي سيبحث خلال زيارته الرسمية  مع القيادة السعودية الأزمة اليمنية "تأكيداً لموقف الصين على أهمية اليمن ووحدته وأمنه"، لافتا  إلى أن اللقاء سيناقش المبادرة السعودية للوصول إلى حل سياسي للقضية اليمنية، ودعم الجهود السعودية والخليجية في هذا الاتجاه.

وكان رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر قال في تصريحات مؤخرا، إن تأمين احتياجات الصين من الطاقة هي من "الأولويات القصوى" لعملاق النفط السعودي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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